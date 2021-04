Raiola avvistato al J Hotel | molti ' suoi' giocatori fanno gola alla Juve

(Di mercoledì 14 aprile 2021) La presenza di Minoa Torino non passa mai inosservata, ancora di più se registrata nella zona della Continassa. Difficile dire se sia stata una visita di cortesia - per de Ligt o per altri ...

Advertising

Gazzetta_it : Raiola avvistato al J Hotel: quanti suoi giocatori piacciono alla Juve... #calciomercato #Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Raiola avvistato

La Gazzetta dello Sport

La presenza di Minoa Torino non passa mai inosservata, ancora di più se registrata nella zona della Continassa. Difficile dire se sia stata una visita di cortesia - per de Ligt o per altri tesserati della sua ...Mino(Getty Images)e il tour per la Spagna: con il padre di Haaland incontra ... Questa mattina è statoa Barcellona, verosimilmente per incontrare il club blaugrana. Non 'sazio'...avvistato Mino Raiola in questi giorni a Torino, tra tanti grandi temi sul tavolo (da Pogba a Donnarumma, da De Ligt a Kean) e diversi bianconeri da ascoltare. E con il Chelsea torna di grande ...Hans-Joachim Watzke, CEO del Borussia Dortmund, ha rilasciato un’intervista alla BBC in cui è stato chiaro sul futuro di Erling Haaland: ...