Rai | Casalino onnipresente | quanto tempo sta in tv

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Sorpresa e rabbia per i dati AgCom sulle presenze politiche in Rai: sul primo canale, subito dopo Mario Draghi, ecco spuntare Rocco

... l'esponente politico più presente su Rai1 , subito dopo lo stesso premier, è stato Rocco: 1h35minuti di tempo di parola sulla prima rete, più del doppio e del triplo dei leader di ...Lal'ha mai corteggiata? "Anni fa. Mi contattarono diverse reti e ammetto che fa piacere essere richiesti". Come mai Rocco, che ha fatto il giro di tutto il palinsesto per presentare il ...Sorpresa e rabbia per i dati AgCom sulle presenze politiche in Rai: sul primo canale, subito dopo Mario Draghi, ecco spuntare Rocco Casalino ...E' l'ex portavoce del precedente presidente del consiglio Giuseppe Conte, l'ex concorrente del Grande Fratello Rocco Casalino. A dirlo è il renziano Michele Anzaldi, segretario della commissione di ...