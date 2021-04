Raggi: Largo Argentina, area sacra sarà accessibile a tutti (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma – “L’area sacra di Largo Argentina come non l’abbiamo mai vista finora e come la vedremo quando si concluderanno i lavori imponenti che prenderanno il via tra poche settimane e sono offerti e finanziati dal mecenatismo della maison Bulgari, ormai grande amico di Roma e lo dimostra costantemente con i suoi gesti d’amore”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, presentando l’avvio dei lavori di restauro e di apertura al pubblico dell’area sacra di Largo Argentina finanziati da Bulgari. Raggi ha ricordato gli interventi finanziati dalla maison romana, tra cui il restauro del mosaico della palestra delle Terme di Caracalla, la scalinata di Trinita’ dei Monti, il rifacimento dell’illuminazione dell’Ara ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma – “L’dicome non l’abbiamo mai vista finora e come la vedremo quando si concluderanno i lavori imponenti che prenderanno il via tra poche settimane e sono offerti e finanziati dal mecenatismo della maison Bulgari, ormai grande amico di Roma e lo dimostra costantemente con i suoi gesti d’amore”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia, presentando l’avvio dei lavori di restauro e di apertura al pubblico dell’difinanziati da Bulgari.ha ricordato gli interventi finanziati dalla maison romana, tra cui il restauro del mosaico della palestra delle Terme di Caracalla, la scalinata di Trinita’ dei Monti, il rifacimento dell’illuminazione dell’Ara ...

Tangenziale e A24: come cambia la viabilità ... ma avranno la possibilità di girare alla successiva uscita a Largo Settimio Passamonti con ... spiega la sindaca Virginia Raggi .

Roma, al via i lavori nell’area di Largo Argentina. L’ad Bulgari: «Pronti ad altri finanziamenti» Il Sole 24 ORE Atletica paralimpica: Unicredit a fianco di FISPES per il biennio 2021-22 Si tratta di un accordo di due anni in cui UniCredit assumerà il ruolo di Official Sponsor della Federazione con l’obiettivo di promuovere a largo raggio le manifestazioni sportive organizzate da ...

