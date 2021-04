Raccolti 7mila euro per il parco del Sorriso | obiettivo riqualificazione area scuola San Domenico Savio

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Per recuperare queste risorse è stata attivata una campagna di crowdfunding on line, per step, attraverso il link https://www.ideaginger.it/progetti/il -- del -.html che coinvolge la ...

Ultime Notizie dalla rete : Raccolti 7mila

VeneziaToday

Solo in Italia in meno di un anno l'app ha registratodownload, 100mila a livello globale. ... portando nelle farmacie materiali su cui sonoconsigli, informazioni, contatti e ...A Parma, Conad ha aderito a 'La spesa sospesa', con la raccolta dichili di prodotti tra ... Nell'ambito dell'iniziativa 'Unisciti a noi', sono stati77mila euro destinati ai reparti ...(Teleborsa) - Con il perdurare dell'emergenza legata alla pandemia, è diventato ancora più complicato per le donne vittime di violenza domestica riuscire a chiedere aiuto. Per tale ...Sono ancora 51 i Comuni bresciani da zona rossa, dove l'incidenza di nuovi casi è superiore (in sette giorni) a 250 ogni 100mila abitanti ...