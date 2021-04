Quotidiani | a febbraio buone notizie sulle vendite | il boom dello sport

Advertising

FlorianCiornei : RT @dariodivico: il mercato degli investimenti pubblicitari ha fatto segnare a febbraio -12,3% (a/a). in calo a doppia cifra tv, quotidiani… - informapirata : @paolomadron @Moonlightshad1 @fattoquotidiano Invitiamo a citare sempre la fonte @Primaonline e specificare che i d… - pedroelrey : Le Vendite di Copie Digitali dei Quotidiani - - DataMediaHub : Le Vendite di Copie Digitali dei Quotidiani - - BloccatiC : RT @kappaespada: Vendita dei quotidiani in Italia nel mese di febbraio 2021 rispetto al mese precedente. -

Ultime Notizie dalla rete : Quotidiani febbraio

Calcio e Finanza

... come le dichiarazioni, rilasciate pubblicamente tra gennaio e2020, dal Presidente dell'...parola e la visibilità ai cosiddetti "esperti" La spasmodica presentazione dei bollettini...Relativamente ai singoli mezzi , la TV è in calo adel 12,3% e chiude il bimestre a - 7,9%. Sempre in negativo iche perdono il 17,9%, consolidando il periodo cumulato gennaio - ...Settantadue organizzazioni non governative hanno chiesto alle autorità egiziane il rilascio immediato e incondizionato dello studente e ricercatore ventinovenne Ahmed Samir Santawy, detenuto arbitrari ...Quotidiani, buone notizie dalle vendite dei giornali che hanno fatto registrare un trend positivo a febbraio. Le cifre della crescita ...