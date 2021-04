Qui si fa l’Italia digitale o si muore! (Di mercoledì 14 aprile 2021) Docuserie per Tim ItaliaOggi, pagina 17, di Andrea Secchi. Le storie di chi grazie al digitale ha cambiato le proprie abitudini e stili di vita per lavorare, studiare, trovare nuove opportunità prima e durante la pandemia. Saranno raccontate in una docuserie che andrà in onda a ottobre su RaiPlay prodotta per Operazione risorgimento digitale, la partnership promossa da Tim tra imprese, istituzioni e terzo settore per la diffusione della cultura digitale a cui hanno aderito 40 partner. Da ieri e fino al 26 aprile è possibile raccontare le proprie esperienze su storie.risorgimentodigitale.it e partecipare al contest che individuerà le otto storie da raccontare. «Operazione risorgimento digitale è nata prima del Covid, nel 2019», ha raccontato il presidente di Tim, Salvatore Rossi, «constatando quanto ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 14 aprile 2021) Docuserie per Tim ItaliaOggi, pagina 17, di Andrea Secchi. Le storie di chi grazie alha cambiato le proprie abitudini e stili di vita per lavorare, studiare, trovare nuove opportunità prima e durante la pandemia. Saranno raccontate in una docuserie che andrà in onda a ottobre su RaiPlay prodotta per Operazione risorgimento, la partnership promossa da Tim tra imprese, istituzioni e terzo settore per la diffusione della culturaa cui hanno aderito 40 partner. Da ieri e fino al 26 aprile è possibile raccontare le proprie esperienze su storie.risorgimento.it e partecipare al contest che individuerà le otto storie da raccontare. «Operazione risorgimentoè nata prima del Covid, nel 2019», ha raccontato il presidente di Tim, Salvatore Rossi, «constatando quanto ...

