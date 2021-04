Psg | Neymar giura amore | «Sono a casa | mai stato così felice»

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Psg Neymar

Commenta per primo, stella del Paris Saint - Germa , parla a TNT Sport Brasil del suo futuro, in quanto il ... io ovviamente mi sento molto a mio agio, come a casa, qui al. Non sono mai ...La storia l'hanno fatta, invece, i ragazzi di Pochettino, di quelche da tempi immemori porta l'... anche quando è chiuso in 35 metri, perché bastano pochi secondi ae Mbappè per ribaltare ...In un'intervista rilasciata a 'El Canal del Boca', Gonzalo Escalante ha ripercorso la sua carriera, a partire dal momento che sta vivendo qui a Roma: "Sono molto contento ...Neymar, stella del Paris Saint-Germa ... io ovviamente mi sento molto a mio agio, come a casa, qui al Psg. Non sono mai stato così felice”. Poi, due parole sul Bayern Monaco: “Il messaggio che ...