PSG Manchester City, Foden avverte Mbappé: «Sei pronto?» (Di mercoledì 14 aprile 2021) Foden lancia la sfida a Mbappé: i due si incontreranno nella semifinale di Champions League tra Manchester City e PSG Phil Foden ha ipotecato la qualificazione del Manchester City alla semifinale di Champions League grazie al gol del 2-1 siglato contro il Borussia Dortmund. Il centrocampista inglese ha lanciato attraverso Instagram la sfida a Kylian Mbappé, che incontrerà al prossimo step europeo: «Sei pronto?». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Phil Foden (@philFoden) L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 aprile 2021)lancia la sfida a: i due si incontreranno nella semifinale di Champions League trae PSG Philha ipotecato la qualificazione delalla semifinale di Champions League grazie al gol del 2-1 siglato contro il Borussia Dortmund. Il centrocampista inglese ha lanciato attraverso Instagram la sfida a Kylian, che incontrerà al prossimo step europeo: «Sei?». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Phil(@phil) L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

FOXSoccer : PSG vs Manchester City Real Madrid vs Chelsea The #UCL semifinals are SET ?? - DoentesPFutebol : PSG Chelsea Manchester City Real Madrid Na boa? É o ano do Josep Guardiola. - BeWarmers : Manchester City v PSG - VitinhoFerreir7 : RT @OficialSala12: PSG x Manchester City na semifinal da Champions: - Egossuin : RT @ActuFoot_: CE SERA PSG - MANCHESTER CITY !!! #UCL ?? -