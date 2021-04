Psg | il presidente Al Khelaifi svela il futuro di Neymar VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Il Psg è reduce dalla qualificazione in Champions League ed un grande protagonista è stato sicuramente l’attaccante. La stagione dei francesi è sempre più interessante, in campionato è pienamente in lotta per la vittoria della Ligue 1 mentre in Champions League ha staccato il pass per la semifinale e può essere considerata la principale candidata alla vittoria finale. La sconfitta contro il Bayern Monaco ha permesso comunque di staccare il pass, grazie al successo in Germania con il risultato di 2-3.si è messo in mostra con un primo tempo bellissimo, solo i legni hanno negato la gioia del gol. IldiFoto di Francesca Agosta / Ansaè sicuramente tra i calciatori più forti al mondo e continuano a circolare voci sul suo. Sono arrivate ...