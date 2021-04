Psg, Al-Khelaifi si tiene stretto Neymar e Mbappé: “Non hanno motivo per andarsene. Vogliamo la Champions” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Una sconfitta decisamente dolce, quella subita dal Paris Saint-Germain nel ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. L'1-0 del Parco dei Principi non è bastato ai tedeschi per ribaltare il3-2 subito in Germania e per questo sono stati Neymar e compagni ad accedere alle semifinali. Un traguardo accolto con grande gioia dall'ambiente parigino come dimostrano le parole del patron Nasser Al-Khelaifi rilasciate a Sky Sport.Psg, Al-Khelaifi tra Champions e futurocaption id="attachment 296467" align="alignnone" width="856" Al-Khelaifi (Getty Images)/caption"Per noi è stata una notte fantastica", ha esordito Al-Khelaifi. "Potevamo segnare tre o quattro gol, penso sia qualcosa di meraviglioso. Sono davvero fiero e orgoglioso dei miei giocatori". ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 14 aprile 2021) Una sconfitta decisamente dolce, quella subita dal Paris Saint-Germain nel ritorno dei quarti di finale diLeague contro il Bayern Monaco. L'1-0 del Parco dei Principi non è bastato ai tedeschi per ribaltare il3-2 subito in Germania e per questo sono statie compagni ad accedere alle semifinali. Un traguardo accolto con grande gioia dall'ambiente parigino come dimostrano le parole del patron Nasser Al-rilasciate a Sky Sport.Psg, Al-trae futurocaption id="attachment 296467" align="alignnone" width="856" Al-(Getty Images)/caption"Per noi è stata una notte fantastica", ha esordito Al-. "Potevamo segnare tre o quattro gol, penso sia qualcosa di meraviglioso. Sono davvero fiero e orgoglioso dei miei giocatori". ...

