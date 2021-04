Proteste di piazza, il detonatore è la tragedia economica (Di mercoledì 14 aprile 2021) I sostegni economici, anche se raddoppiati attraverso un nuovo scostamento di bilancio da 40 miliardi complessivi, non risolvono la questione delle chiusure aziendali e delle sofferenze degli autonomi, quindi aumentano le Proteste di piazza e il detonatore è la tragedia economica che l’Italia attraversa ormai da molti anni e alla quale il Covid ha inferto il colpo di grazia. L’effetto delle chiusure sulle imprese Da Roma, alla Lombardia, passando per la Liguria e le regioni del Sud, non c’è solo la protesta dei ristoratori e la relativa catena di fornitura, ma anche le filiere dell’indotto, legate alla chiusura prolungata di negozi, bar, palestre, piscine, cinema, teatri e sale da concerti sono in fibrillazione, perché non reggono l’obbligo di continuare a pagare balzelli e utenze, nonostante il ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 14 aprile 2021) I sostegni economici, anche se raddoppiati attraverso un nuovo scostamento di bilancio da 40 miliardi complessivi, non risolvono la questione delle chiusure aziendali e delle sofferenze degli autonomi, quindi aumentano ledie ilè lache l’Italia attraversa ormai da molti anni e alla quale il Covid ha inferto il colpo di grazia. L’effetto delle chiusure sulle imprese Da Roma, alla Lombardia, passando per la Liguria e le regioni del Sud, non c’è solo la protesta dei ristoratori e la relativa catena di fornitura, ma anche le filiere dell’indotto, legate alla chiusura prolungata di negozi, bar, palestre, piscine, cinema, teatri e sale da concerti sono in fibrillazione, perché non reggono l’obbligo di continuare a pagare balzelli e utenze, nonostante il ...

Giorgiolaporta : Quando i napoletani bloccano #Napoli è tutta colpa della camorra; se i commercianti di #IoApro scendono in piazza a… - rtl1025 : ?? 'Diverse #proteste in piazza di #commercianti. Civili e propositive. Basta riaperture e richiusure, ci costa trop… - petergomezblog : Proteste in piazza, il governo sottovaluta la crisi? - TommyBrain : ROMA, PIAZZA MONTECITORIO: PROTESTE DEI RISTORATORI' - IacobellisT : ROMA, PIAZZA MONTECITORIO: PROTESTE DEI RISTORATORI' -