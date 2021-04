Produzione limitata a 500 esemplari per la nuova KTM 1290 Super Duke RR (Di mercoledì 14 aprile 2021) KTM presenta la nuova 1290 Super Duke RR, la più esclusiva di sempre, che verrà commercializzata in soli 500 esemplari (pre-ordinabili da oggi online al prezzo di 25.690 euro). Essenziale nelle forme, aggressiva nel design, estrema nelle prestazioni: sono questi i punti cardine attorno ai quali fin dalla sua nascita, la 1290 Super Duke R ha costruito il proprio successo. Con l’arrivo della versione RR la Casa austriaca esalta ulteriormente il carattere della naked e realizza un modello ancora più esclusivo. Esteticamente la RR è molto simile al prototipo presentato in occasione di EICMA 2019 e come da tradizione gli ingegneri del reparto ricerca e sviluppo di Mattighofen, in questo caso coadiuvati dai colleghi del Performance Lab, hanno realizzato ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 14 aprile 2021) KTM presenta laRR, la più esclusiva di sempre, che verrà commercializzata in soli 500(pre-ordinabili da oggi online al prezzo di 25.690 euro). Essenziale nelle forme, aggressiva nel design, estrema nelle prestazioni: sono questi i punti cardine attorno ai quali fin dalla sua nascita, laR ha costruito il proprio successo. Con l’arrivo della versione RR la Casa austriaca esalta ulteriormente il carattere della naked e realizza un modello ancora più esclusivo. Esteticamente la RR è molto simile al prototipo presentato in occasione di EICMA 2019 e come da tradizione gli ingegneri del reparto ricerca e sviluppo di Mattighofen, in questo caso coadiuvati dai colleghi del Performance Lab, hanno realizzato ...

