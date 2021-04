Processo Cosentino, Schiavone junior accusa: il clan votò per ex Sottosegretario nel 2005 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Ha parlato per oltre tre ore l’ex boss dei Casalesi oggi collaboratore di giustizia Nicola Schiavone, al Processo d’appello in corso a Napoli che vede imputato per concorso esterno in camorra l’ex Sottosegretario all’Economia Nicola Cosentino (in primo grado è stato condannato a nove anni). Schiavone, figlio primogenito del padrino dei Casalesi Francesco Schiavone, noto come “Sandokan”, ha in sostanza ribadito, seppur con qualche differenza, quanto detto durante i vari interrogatori resi alla Dda e nei processi, affermando che nel 2005, alle Provinciali di Caserta, il clan votò compatto per Cosentino, almeno a Casal di Principe e nei comuni limitrofi. Quelle elezioni furono vinte ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Ha parlato per oltre tre ore l’ex boss dei Casalesi oggi collaboratore di giustizia Nicola, ald’appello in corso a Napoli che vede imputato per concorso esterno in camorra l’exall’Economia Nicola(in primo grado è stato condannato a nove anni)., figlio primogenito del padrino dei Casalesi Francesco, noto come “Sandokan”, ha in sostanza ribadito, seppur con qualche differenza, quanto detto durante i vari interrogatori resi alla Dda e nei processi, affermando che nel, alle Provinciali di Caserta, ilcompatto per, almeno a Casal di Principe e nei comuni limitrofi. Quelle elezioni furono vinte ...

Advertising

anteprima24 : ** #Processo #Cosentino, Schiavone junior accusa: il clan votò per ex #Sottosegretario nel 2005 **… - fgc_cosentino : @PaoloMaddalenaA Io (non capisco bene le frasi complicate)la interpreto cosi': 'I politici incoraggino il processo… - fgc_cosentino : @PaoloMaddalenaA (Draghi) i politici dovranno soppesare se aiutare imprese e preservare posti di lavoro, oppure INC… -