Primavera, meteo che sbalza fuori i tipici binari (Di mercoledì 14 aprile 2021) E’ un quesito che in tanti si stanno ponendo, ce lo stiamo ponendo anche noi perché in virtù delle condizioni meteo climatiche passate e future qualcosa che non quadra sembra esserci. Prima di Pasqua fece caldo, lo ricorderete. Tutti, o quasi, a gridare all’Estate scordandosi che eravamo appena agli esordi della stagione primaverile. E la stagione primaverile, si sa, è tutt’altro che scontata. Può cambiare volto, da un momento all’altro, senza preavviso. Così è stato. Dopo Pasqua il freddo, quello vero, quello record, quello eccezionale. L’irruzione artica è stata storica in varie zone d’Europa, basti pensare ai tanti record di temperatura polverizzati senza battere ciglio. Ecco, ora si replica. Nei prossimi giorni un’altra ondata di freddo colpirà l’Europa centro meridionale e le temperature scenderanno a picco. Lo stanno già facendo, ma lo faranno ancor di ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 14 aprile 2021) E’ un quesito che in tanti si stanno ponendo, ce lo stiamo ponendo anche noi perché in virtù delle condizioniclimatiche passate e future qualcosa che non quadra sembra esserci. Prima di Pasqua fece caldo, lo ricorderete. Tutti, o quasi, a gridare all’Estate scordandosi che eravamo appena agli esordi della stagione primaverile. E la stagione primaverile, si sa, è tutt’altro che scontata. Può cambiare volto, da un momento all’altro, senza preavviso. Così è stato. Dopo Pasqua il freddo, quello vero, quello record, quello eccezionale. L’irruzione artica è stata storica in varie zone d’Europa, basti pensare ai tanti record di temperatura polverizzati senza battere ciglio. Ecco, ora si replica. Nei prossimi giorni un’altra ondata di freddo colpirà l’Europa centro meridionale e le temperature scenderanno a picco. Lo stanno già facendo, ma lo faranno ancor di ...

