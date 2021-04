Primavera, la stagione delle riaperture di attività commerciali ma non per tutti (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSi iniziano a studiare le prime misure di allentamento delle restrizioni per quelle attività riaperte e chiuse nel giro di poco tempo. Bar e ristoranti su tutti, ma anche palestre, cinema, teatri e musei con quest’ultimi che la saracinesca l’hanno abbassata da un bel po’. Le Regioni sono pronte a presentare la loro bozza di linee guida da presentare per tutte le attività al Governo rispettando, ovviamente, tutte le misure per evitare il contagio da coronavirus. Giovedì sarà presentato nel corso della Conferenza Stato – Regioni, dopo l’analisi sull’andamento dei contagi e della campagna vaccinale. “Sulle riaperture ci vuole un cambio di passo, dobbiamo definire un calendario preciso di riaperture. Per me già a fine mese ci possono essere le condizioni per ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSi iniziano a studiare le prime misure di allentamentorestrizioni per quelleriaperte e chiuse nel giro di poco tempo. Bar e ristoranti su, ma anche palestre, cinema, teatri e musei con quest’ultimi che la saracinesca l’hanno abbassata da un bel po’. Le Regioni sono pronte a presentare la loro bozza di linee guida da presentare per tutte leal Governo rispettando, ovviamente, tutte le misure per evitare il contagio da coronavirus. Giovedì sarà presentato nel corso della Conferenza Stato – Regioni, dopo l’analisi sull’andamento dei contagi e della campagna vaccinale. “Sulleci vuole un cambio di passo, dobbiamo definire un calendario preciso di. Per me già a fine mese ci possono essere le condizioni per ...

