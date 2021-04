Prezzi competitivi per il nuovo Nissan Qashqai (Di mercoledì 14 aprile 2021) Dopo la Première Edition di lancio Nissan Italia ha aperto gli ordini del nuovo Qashqai, la prima vettura del brand in Europa con gamma completamente elettrificata. Disponibile con motore benzina 1.3 DiG-T con tecnologia mild hybrid e l’innovativo ed esclusivo sistema e-Power, al debutto in Europa, il SUV è offerto con una gamma che conta sei versioni (Visia, Acenta, Business, N-Connecta, Tekna e Tekna+) equipaggiate con motore benzina DIG-T di 1,3 litri con tecnologia mild hybrid, da 140 e 158 CV, con trasmissione manuale a sei rapporti o con il nuovo cambio Xtronic (solo per le versioni da 158 CV). Trazione 2WD disponibile su entrambe le versioni, mentre il 4WD è solo per i modelli con Xtronic da 158 CV. La tecnologia e-Power è un’esclusiva Nissan nata per il mercato giapponese costituita da un ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 14 aprile 2021) Dopo la Première Edition di lancioItalia ha aperto gli ordini del, la prima vettura del brand in Europa con gamma completamente elettrificata. Disponibile con motore benzina 1.3 DiG-T con tecnologia mild hybrid e l’innovativo ed esclusivo sistema e-Power, al debutto in Europa, il SUV è offerto con una gamma che conta sei versioni (Visia, Acenta, Business, N-Connecta, Tekna e Tekna+) equipaggiate con motore benzina DIG-T di 1,3 litri con tecnologia mild hybrid, da 140 e 158 CV, con trasmissione manuale a sei rapporti o con ilcambio Xtronic (solo per le versioni da 158 CV). Trazione 2WD disponibile su entrambe le versioni, mentre il 4WD è solo per i modelli con Xtronic da 158 CV. La tecnologia e-Power è un’esclusivanata per il mercato giapponese costituita da un ...

