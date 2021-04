“Presa da 3 uomini”. Allerta massima per Mia: la bimba di 8 anni portata vai dalla casa della nonna (Di mercoledì 14 aprile 2021) Quella che ci arriva dalla Francia è una notizia davvero terribile. Nel corso della mattina di martedì 13 Aprile, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che Mia Montemaggi, una bimba di appena 8 anni, sia stata rapita mentre era dalla sua nonna. Da quanto si legge su Fanpage.it, sembrerebbe che Mia era presso la casa di sua nonna a Les Poulières, un comune francese di circa 240 abitanti, quando è stata rapita da tre uomini. Al momento, ovviamente, non sappiamo cosa sia esattamente successo. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che, immediatamente e prontamente, sia scattato l’allarme in Francia. Dei tre rapitori, ovviamente, si sa poco e niente. Da quanto si legge su Fanpage, però, sembrerebbe che questi viaggino a bordo di un ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 14 aprile 2021) Quella che ci arrivaFrancia è una notizia davvero terribile. Nel corsomattina di martedì 13 Aprile, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che Mia Montemaggi, unadi appena 8, sia stata rapita mentre erasua. Da quanto si legge su Fanpage.it, sembrerebbe che Mia era presso ladi suaa Les Poulières, un comune francese di circa 240 abitanti, quando è stata rapita da tre. Al momento, ovviamente, non sappiamo cosa sia esattamente successo. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che, immediatamente e prontamente, sia scattato l’allarme in Francia. Dei tre rapitori, ovviamente, si sa poco e niente. Da quanto si legge su Fanpage, però, sembrerebbe che questi viaggino a bordo di un ...

