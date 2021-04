“Prenditi cura della regina” | il discorso di Filippo al principe Carlo prima di morire

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Il luttoGran Bretagna per la morte deldurerà fino al giorno dei funerali. La perdita del duca di Edimburgo è di quelle che lasceranno il segno sulla stabilitàfamiglia reale britannica, trattandosi di un personaggio molto influente sulle sorti dei reali, anche se dalle retrovie. Qualcosa di cuiera evidentemente consapevole, se si considerano le parole che ilavrebbe rivolto al figliopocodi, riferite dall’esperto reale Robert Jobson al Mail on Sunday. Il, dopo aver espresso il desiderio di trascorrere i suoi ultimi giorni al castello di Windsor pernel proprio letto, avrebbe chiesto di poter ...

Advertising

_roseandagger : @kindnessxlou Amo riposati e prenditi cura di te. È importante - mirk4mi : @lilspoonharree fai bene, prima prenditi cura di te e dopo pensa agli altri. noi ti vogliamo bene comunque x - yassassin1199 : Ciao Enrico, prenditi cura di te stesso, per una volta - hippiemvsic : non è possibile: va bene essere più stanchi del solito, va bene essere meno produttivi del solito. l'importante è r… - mentallyin2011 : @BLV3M00N amore tranquillx, prenditi cura di te stessx <33 -

Ultime Notizie dalla rete : Prenditi cura

Consiglio numero 8: Utilizza il tuo tempo libero una volta finito di lavorare per prendertidi te stesso; fai un po' di yoga, ascolta la tua musica preferita, fai attività fisica,...La ex: "Stava in una casa senza bagno" Maradona, l'ultimo audio al fidanzato dell'ex : "di Veronica e mio figlio Diego" Maradona, Ciro Ferrara e la telefonata con l'amico scomparso: "...Prendersi cura dei capi inizia dalla manutenzione della lavatrice. Scopri le strategie giuste per rendere felici i tuoi capi e anche la tua ...Tuo Benessere è il magazine che approfondisce notizie di salute e benessere. Prenditi cura del tuo corpo per raggiungere il tuo benessere psicofisico. Consigli e curiosità notiz ...