Premio “Innovazione amica dell’ambiente” | online la sfida per start up | spin off e Pmi

(Di mercoledì 14 aprile 2021) È lasulla quale si giocano la competitività, l’attrattiva e il benessere di città e territori, quella per un futuro più green e innovativo: riconoscere il valore delle realtà aziendali e locali che in Italia traducono i principi della sostenibilità in azioni concrete è l’obiettivo dichiarato delall’, giunto alla sua 17esima edizione.Primo riconoscimento nazionale rivolto all’in campo ambientale, ilorganizzato da Legambiente, in rete con altri enti, associazioni e istituzioni e realizzato quest’anno in partnership con Groupama Assicurazioni e con il contributo di UPS Foundation, punta a creare un contesto favorevole alla ricerca, contribuendo a diffondere buone pratiche e valorizzando i soggetti capaci di ...