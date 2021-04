Premio EY l’Imprenditore dell’Anno, al via le candidature (Di mercoledì 14 aprile 2021) Coraggio, tenacia e innovazione: sono queste le parole d’ordine dell’imprenditoria italiana al tempo del Covid-19. Tre caratteristiche che saranno al centro della XXIV edizione del Premio l’Imprenditore dell’Anno ideato e promosso da EY, leader mondiale nei servizi professionali per le aziende. A partire da oggi sono aperte le candidature per il riconoscimento che, dal 1997, celebra gli imprenditori capaci di contribuire in modo significativo allo sviluppo italiano da un punto di vista economico, ambientale e sociale. Possono partecipare tutti coloro che sono alla guida di aziende attive da almeno 3 anni, con sede legale in Italia e con un fatturato minimo di 25 milioni di euro. Il Premio valorizza le realtà che sono riuscite a rinnovarsi, adottando modelli di business che coniugano creatività, ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 14 aprile 2021) Coraggio, tenacia e innovazione: sono queste le parole d’ordine dell’imprenditoria italiana al tempo del Covid-19. Tre caratteristiche che saranno al centro della XXIV edizione delideato e promosso da EY, leader mondiale nei servizi professionali per le aziende. A partire da oggi sono aperte leper il riconoscimento che, dal 1997, celebra gli imprenditori capaci di contribuire in modo significativo allo sviluppo italiano da un punto di vista economico, ambientale e sociale. Possono partecipare tutti coloro che sono alla guida di aziende attive da almeno 3 anni, con sede legale in Italia e con un fatturato minimo di 25 milioni di euro. Ilvalorizza le realtà che sono riuscite a rinnovarsi, adottando modelli di business che coniugano creatività, ...

