Pregliasco sui ristoranti aperti la sera: 'Sì, ma evitiamo i liberi tutti del passato' (Di mercoledì 14 aprile 2021) "Sicuramente il ristorante di per sé è un luogo da considerare a rischio perché il bello della cena è lo stare insieme a lungo, ridere e scherzare, ed è dimostrato che tutto questo facilita lo sporco ... Leggi su globalist (Di mercoledì 14 aprile 2021) "Sicuramente il ristorante di per sé è un luogo da considerare a rischio perché il bello della cena è lo stare insieme a lungo, ridere e scherzare, ed è dimostrato che tutto questo facilita lo sporco ...

Advertising

globalistIT : - DocenteCarla : Pregliasco comincia a tentennare.....lo.zero, lo zero, lo zero, lo zero, ma comincia a tentennare con una certa ris… - AzzurraGrazian3 : @triolo_antonio @AleGrowth @GraziaArcazzo @PButtafuoco @mgmaglie @borghi_claudio @fdragoni @PgGrilli @gr_grim… - Koiroiro : RT @paolokolla: @nonkonforme A me, quelle di Pregliasco, sembrano parole di una gravità inaudita... ma, chissà come mai, sui media e quindi… - MauroZandaman : RT @Radio1Rai: Sui #Vaccini il Premier ha sottolineato la necessità di ripetere le somministrazioni anche negli anni futuri, aggiornandoli… -