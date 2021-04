Preghiera della sera 14 Marzo 2021 | “fa’ che viviamo in sintonia con il Tuo Spirito”

(Di mercoledì 14 aprile 2021) “Fa’ cheincon il Tuo”, è lada recitare questo Mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. Dedichiamo pochi minuti del nostro tempo per ringraziare il Signore di quanto di buono o meno buono è successo oggi nella nostra giornata. Con questa semplice orazione chiediamo al Padre di far L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Pontifex_it : Il respiro della fede è la #preghiera: cresciamo nella fede tanto quanto impariamo a pregare. #UdienzaGenerale - imusumarra : Francesco: la preghiera fa la Chiesa, non siamo imprenditori della fede - Vatican News - Mi73Ma09 : RT @Pontifex_it: Il respiro della fede è la #preghiera: cresciamo nella fede tanto quanto impariamo a pregare. #UdienzaGenerale https://t.c… - penelopehauser : RT @Pontifex_it: Il respiro della fede è la #preghiera: cresciamo nella fede tanto quanto impariamo a pregare. #UdienzaGenerale https://t.c… - gilena_andrade : RT @Pontifex_it: Il respiro della fede è la #preghiera: cresciamo nella fede tanto quanto impariamo a pregare. #UdienzaGenerale https://t.c… -

Per l'occasione, è in programma laa San Giuseppe. Sabato 17 aprile sarà la giornata dei "... la celebrazione eucaristica presieduta da don Paolo La Terra , cancellierediocesi di ...L'andamento fluttuantepandemia, con le misure necessarie a contenerla, farà schiudere quindi le ante dello studio papale e Francesco riapparirà per recitare lamariana del tempo di ...Dacca (Agenzia Fides) - "Con dolore e tristezza abbiamo seguito i recenti episodi di presa del potere da parte dei militari e le atrocità disumane sulle manifestazioni pacifiche dei cittadini che chie ...Papa Francesco tornerà ad affacciarsi su piazza San Pietro domenica prossima, 18 aprile, per la recita del Ragina Caeli. L'andamento fluttuante della pandemia, con le misure necessarie a contenerla, f ...