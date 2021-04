Pranzo in zona rossa? Ibrahimovic rompe il silenzio

(Di mercoledì 14 aprile 2021)ha smentito ildi cui è stato accusato nei giorni scorsi: semplice meeting di lavoro per l’attaccante del Milan Sembra chiarirsi definitivamente l’episodio che ha coinvolto nei giorni scorsi Zlatan: in un video lanciato infatti da Rete 4, Ibra ha smentito di essere andato aa Milano violando lama di aver consumato un semplice meeting di lavoro senza ulteriori risvolti: «Non ero a, è stato un grande meeting.? Di cosa parli? Cosa vuoi, fare foto? Nessuno ha mangiato». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

QuiMediaset_it : A #ZonaBianca l'intervista di @giusbrindisi a @piersileri e @M_Fedriga. Tra i temi della puntata le tensioni social… - fanpage : Al banchetto pre #zonarossa erano presenti anche dirigenti e politici - ssoselftisfied : @enulandia Tra pochissimo! Puoi farti un pranzo fuori magari? O stai in zona arancione/rossa? - _nce_ : in zona arancione i ristoranti sono aperti a pranzo,giusto? - MilanWorldForum : Ibra sul pranzo al ristorante Le dichiarazioni -) -

Ultime Notizie dalla rete : Pranzo zona

... potrebbe pagare gli ospedali pieni e vedere prolungata laarancione. Un'eventualità che la ... I presidenti delle Regioni premono per la ripartenza dei ristoranti all'aperto, sia ache a ...A 300 metri dal centro di Maltignano c'è unaindustriale di circa 2500 metri con ampio ... Altra nota di rilievo è la predisposizione deld'asporto ai team e ai corridori. Al centro del ...Continua a far discutere il presunto pranzo al quale avrebbe preso parte Zlatan Ibrahimovic la scorsa domenica. In esclusiva su Rete 4, sono spuntate ...Su Rete4 immagini inedite del presunto pranzo dell'attaccante del Milan in un ristorante di Milano nonostante la zona rossa ...