«Posso aver urtato la sensibilità di qualcuno. Chiedo umilmente scusa» dice Michelle Hunziker su Instagram dopo l'imitazione cinese a Striscia la notizia (Di mercoledì 14 aprile 2021) Un servizio diventato un caso mediatico e non solo. Striscia la notizia finisce nel mirino delle polemiche dopo la "gag" sulla sede Rai a Pechino. A suscitare lo sdegno, soprattutto sui social, più che il servizio realizzato dall'inviato Pinuccio, è stato il lancio dello stesso fatto in studio dai conduttori Gerry Scotti e Michelle Hunziker. Che, per annunciare il video, hanno scimmiottato la popolazione cinese, il loro modo di parlare e gli occhi a mandorla. Senza sorprese parodia è risultata razzista. E la Hunziker ha subito chiesto scusa sui social.

