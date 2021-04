Porto, Conceiçao: «Tuchel mi ha insultato» – VIDEO (Di mercoledì 14 aprile 2021) Sergio Conceiçao è rammaricato dopo l’uscita dalla Champions contro il Chelsea: le sue parole sulla lite con Tuchel – VIDEO Sergio Conceiçao, tecnico del Porto, ha commentato in conferenza stampa l’uscita dalla Champions contro il Chelsea. Le sue parole. «Sono deluso, sono triste perché meritavamo di più, meritavamo la semifinale. Dobbiamo riflettere su cosa non è andato, se siamo fuori ci deve essere un motivo. Tuchel? Sono stato insultato a fine partita e ho detto all’arbitro che il quarto uomo ha sentito quello che mi aveva detto». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Sergioè rammaricato dopo l’uscita dalla Champions contro il Chelsea: le sue parole sulla lite conSergio, tecnico del, ha commentato in conferenza stampa l’uscita dalla Champions contro il Chelsea. Le sue parole. «Sono deluso, sono triste perché meritavamo di più, meritavamo la semifinale. Dobbiamo riflettere su cosa non è andato, se siamo fuori ci deve essere un motivo.? Sono statoa fine partita e ho detto all’arbitro che il quarto uomo ha sentito quello che mi aveva detto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Porto Conceiçao Conceicao: 'Tuchel mi ha insultato' Commenta per primo Piccola polemica a margine della sfida di Champions League fra Porto e Chelsea che ha sancito il passagio del turno e l'accesso alla semifinale dei Blues . In conferenza stampa l'allenatore dei lusitani (mattatori della Juventus agli ottavi) Sergio Conceicao , ha ...

Chelsea e Psg in semifinale Champions, fuori Porto e Bayern Monaco A Siviglia, non riesce l'impresa al Porto di Conceicao e a festeggiare al triplice fischio è il Chelsea di Tuchel che si regala l'accesso alla semifinale nonostante la sconfitta per 1 - 0 firmata da ...

Champions League, Manchester City-Porto: quote, pronostico e probabili formazioni Forza Napoli Commenta per primo Piccola polemica a margine della sfida di Champions League frae Chelsea che ha sancito il passagio del turno e l'accesso alla semifinale dei Blues . In conferenza stampa l'allenatore dei lusitani (mattatori della Juventus agli ottavi) Sergio Conceicao , ha ...A Siviglia, non riesce l'impresa aldi Conceicao e a festeggiare al triplice fischio è il Chelsea di Tuchel che si regala l'accesso alla semifinale nonostante la sconfitta per 1 - 0 firmata da ...