Porsche Club GT | scintille sul bagnato nel primo ciak al Mugello

(Di mercoledì 14 aprile 2021) La pioggia non placa le sfide roventi delGT al. Il monomarca dellestradali e da corsa e delle sfide a colpi di giri veloci ha inaugurato la stagione all'interno del ...

La pioggia non placa le sfide roventi delGT al Mugello. Il monomarca dellestradali e da corsa e delle sfide a colpi di giri veloci ha inaugurato la stagione all'interno del weekend del Gruppo Peroni Race con tanto di ... Apertura 2021 con grandi bagarre e la pioggia che condiziona l'incertezza nel monomarca delle 911, Cayman e Boxter ...