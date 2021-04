Polizia in Chiesa, caccia ai fedeli che si tolgono la mascherina per fare la Comunione (Di mercoledì 14 aprile 2021) Riceviamo e volentieri pubblichiamo Egregio Direttore, nel tempo (ora) nel quale il significato della parola libertà si affievolisce, desidero portare alla Sua attenzione un ulteriore elemento circa le violazioni delle libertà di culto, perpetrate oggi nella “cattolica” Italia. Il 12 aprile 2021 è la ricorrenza dell’apparizione della Madonna delle Tre Fontane, località sulla via Laurentina, a Roma. Ho avuto la possibilità di partecipare alla Messa tenutasi alle 11.00 del mattino. In giacca e cravatta, in una pausa del lavoro, mi reco alla celebrazione all’aperto. La distanza media tra le persone non era meno di due metri. Dunque, ero seduto su una sedia, in bocca allo scirocco, e intorno a me avrebbe potuto tranquillamente transitare una Smart . Al momento della Comunione, come si usa da un anno in qua, mi sono messo in piedi, come tutti, per attendere il celebrante ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 14 aprile 2021) Riceviamo e volentieri pubblichiamo Egregio Direttore, nel tempo (ora) nel quale il significato della parola libertà si affievolisce, desidero portare alla Sua attenzione un ulteriore elemento circa le violazioni delle libertà di culto, perpetrate oggi nella “cattolica” Italia. Il 12 aprile 2021 è la ricorrenza dell’apparizione della Madonna delle Tre Fontane, località sulla via Laurentina, a Roma. Ho avuto la possibilità di partecipare alla Messa tenutasi alle 11.00 del mattino. In giacca e cravatta, in una pausa del lavoro, mi reco alla celebrazione all’aperto. La distanza media tra le persone non era meno di due metri. Dunque, ero seduto su una sedia, in bocca allo scirocco, e intorno a me avrebbe potuto tranquillamente transitare una Smart . Al momento della, come si usa da un anno in qua, mi sono messo in piedi, come tutti, per attendere il celebrante ...

