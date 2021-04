Politica agricola europea | quale modello di gestione?

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 14 aprile 2021) È entrato ormai nel vivo il processo di definizione di alcuni aspetti cruciali della nuovacomune (Pac), il cui inizio è previsto per il 1º gennaio 2023. “I principali attori istituzionali coinvolti hanno di fronte a sé la data fondamentale del 1º gennaio 2022, entro laciascun paese membro dell’UE dovrà presentare un Piano strategico nazionale proiettato temporalmente fino al 2027. Si tratta di un passaggio fondamentale per poter articolare le misure di finanziamento che si riferiscono alle politiche per lo sviluppo rurale”, ricorda Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia. I tempi ormai si fanno stretti e, tra le decisioni da prendere a livello comunitario, la più urgente si riferisce in particolare ai modelli gestionali che dovranno essere applicati in vista dell’attuazione operativa ...