Più coccole e meno sesso. Così il virus ha cambiato Tinder (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il dialogo è un bisogno più urgente del sesso. A decretare la supremazia della razionalità umana sugli istinti sessuali è stato Tinder, l’app che più avrebbe dovuto incentivare i rapporti occasionali e veloci, rompendo il tabù della botta-e-via. La piattaforma, dove agli iscritti sono proposte immagini di altri utenti come in un grande store digitale – sinistra per rifiutare il pretendente, destra per certificare la propria disponibilità – ha registrato nell’anno passato un cambiamento nelle abitudini e nelle richieste. E, benché la logica sembrerebbe suggerire uno scenario apocalittico (pandemia, solitudine, la necessità disperata di lasciar libero sfogo ai propri ormoni), nulla di quello che il Coronavirus avrebbe lasciato presagire si è poi verificato. Nel 2020, l’annus horribilis dell’emergenza sanitaria, gli utenti di ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il dialogo è un bisogno più urgente del. A decretare la supremazia della razionalità umana sugli istinti sessuali è stato, l’app che più avrebbe dovuto incentivare i rapporti occasionali e veloci, rompendo il tabù della botta-e-via. La piattaforma, dove agli iscritti sono proposte immagini di altri utenti come in un grande store digitale – sinistra per rifiutare il pretendente, destra per certificare la propria disponibilità – ha registrato nell’anno passato un cambiamento nelle abitudini e nelle richieste. E, benché la logica sembrerebbe suggerire uno scenario apocalittico (pandemia, solitudine, la necessità disperata di lasciar libero sfogo ai propri ormoni), nulla di quello che il Coronaavrebbe lasciato presagire si è poi verificato. Nel 2020, l’annus horribilis dell’emergenza sanitaria, gli utenti di ...

adventuretom_ : Nell’ultimo anno, a causa della pandemia, i miei vicini non sono tornati in Sardegna, quindi ho avuto modo di affez… - SAzzalini : RT @SAzzalini: #FolliaÈ non scambiarsi più coccole che accuse - monica_francese : E il cane? Ora che nascerà il bambino sarà geloso diventerà pericoloso. Lo veglia quando dorme e non avere cambiato… - kvthljn : oggi ho più bisogno di coccole degli altri giorni - elena_paglia : Non ne posso più di vedere i calciatori che si strapazzano di coccole (cit.) in gruppo quando fanno gol e io non po… -

Ultime Notizie dalla rete : Più coccole Oroscopo Pesci Aprile 2021: mese particolarmente faticoso Sarete più sensibili, affettuosi e bisognosi di attenzioni e coccole . C'è da fare chiarezza, però, su quale rapporto vivete. E' un mese piuttosto ambiguo. Dunque, evitate di prendere decisioni ...

"Ma cosa combina?". Chiara Ferragni e Fedez, Leone 'rovina' la foto di famiglia con nonni, bisnonna e sorellina L'atteggiamento più che spontaneo assunto al momento dello scatto della foto diventa motivo di ...ogni momento che vede la principessa di casa come protagonista indiscussa di attenzioni e coccole. ...

Saretesensibili, affettuosi e bisognosi di attenzioni e. C'è da fare chiarezza, però, su quale rapporto vivete. E' un mese piuttosto ambiguo. Dunque, evitate di prendere decisioni ...L'atteggiamentoche spontaneo assunto al momento dello scatto della foto diventa motivo di ...ogni momento che vede la principessa di casa come protagonista indiscussa di attenzioni e. ...