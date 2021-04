Pioggia di critiche anche per Andrea Damante ed Elisa Visari volati nella Repubblica Domenicana

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Il sole, il mare, l’oceano e tanta voglia di divertirsi…edsonocome si evince dalle tante storie che sono postate questo pomeriggio sui social. Ma come è successoa Belen Rodriguez prima, i commenti contrari non sono mancati! Decine e decine di commenti da parte di chi non trova giusto che mentre in Italia si viva in zona rossa e non si possa passare da un comune all’altro, chi se lo può permettere può invece volare fino a Santo Domingo per prendersi il sole. Ma quello che più fa infuriarei follower dei vip è che si parli di viaggi di lavoro, mentre è chiaro, almeno per chi commenta, che si tratti di una vacanza. Molti quindi chiedono di ...