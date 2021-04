Piccolo incidente per Natalia Cattelani: “Sono una roccia” (Foto) (Di mercoledì 14 aprile 2021) Riposo forzato per Natalia Cattelani che su Instagram avverte tutti del suo Piccolo incidente in casa (Foto). Questa mattina seguiva E’ sempre mezzogiorno comodamente seduta e con il piede sollevato. Tutta colpa di una caduta, Natalia Cattelani è scivolata in casa riportando un bel gonfiore alla caviglia. Per la dolce maestra in cucina protagonista nei programmi del mezzogiorno di Antonella Clerici Sono necessari due giorni di riposo. “Grazie a tutti sto bene, Sono una roccia!” ha commentato tra le sue storie Instagram mostrando la sua caviglia fasciata. “W la ciccia che mi protegge” ha aggiunto ridendo e spiegando che la caviglia è bloccata: “E’ stata impacchettata a dovere dal Dott” ovvero da suo marito. “Non devo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 14 aprile 2021) Riposo forzato perche su Instagram avverte tutti del suoin casa (). Questa mattina seguiva E’ sempre mezzogiorno comodamente seduta e con il piede sollevato. Tutta colpa di una caduta,è scivolata in casa riportando un bel gonfiore alla caviglia. Per la dolce maestra in cucina protagonista nei programmi del mezzogiorno di Antonella Clericinecessari due giorni di riposo. “Grazie a tutti sto bene,una!” ha commentato tra le sue storie Instagram mostrando la sua caviglia fasciata. “W la ciccia che mi protegge” ha aggiunto ridendo e spiegando che la caviglia è bloccata: “E’ stata impacchettata a dovere dal Dott” ovvero da suo marito. “Non devo ...

Advertising

pissmeofflouis : mia cugina perse il latte dopo che fece un piccolissimo incidente con la macchina. cosa cazzo ne sai tu, piccolo id… - deluzenluz : RT @deluzenluz: E così io per la mia vita con un piccolo incidente .. Amore mío Sono in grado vivere senza di te ma ciò non significa v… - CGUZIXI : Gu Yun da piccolo era una peste .. “l’incidente” con i lassativi al maestro - FuzzyDadVilla : Una delle mie canzoni preferite da piccolo fu scelta da mio Zio come saluto a mio cugino, suo figlio, quando morì i… - carinadonofrio : @LidaSezOlbia @G5Gaia Una cosa simile è capitata al mio tatino adottato un anno fa e scelto non sapendo cosa gli er… -