Piano vaccinazioni, come va avanti dopo lo stop Johnson & Johnson (Di mercoledì 14 aprile 2021) È l'ennesimo ostacolo in una campagna di vaccinazione che vede continuamente stop e ripartenze con nuovi piani. Il vaccino Johnson&Johnson è per ora fermo, ma il ministro Speranza assicura che sarà usato, e potrebbe essere destinato, in Italia, soltanto agli over 60. Il governo deciderà dopo il parere dell'Ema, l'ente europeo del farmaco. Qualsiasi limitazione, anche se i casi su cui si indaga negli Usa per coaguli anomali e trombosi sono 20 con 5 decessi su 7 milioni di somministrazioni, comporta un cambiamento nella gestione del piano vaccini. Leggi su vanityfair

