Perugia-Civitanova | il regolamento della finale Playoff Superlega 2021 volley

Il regolamento della finale dei Playoff Scudetto Superlega 2020/2021 di volley: ecco come si svolgerà la serie conclusiva che assegnerà il trofeo. Ancora una volta a sfidarsi saranno Sir Safety Conad Perugia e Cucine Lube Civitanova. Le due formazioni si sono confrontate spesso nelle ultime stagioni, sia in Italia che in Europa ed ora si incontrano per la terza volta consecutiva nelle finali Scudetto (Perugia vinse quello del 2017/2018, Civitanova nel 2018/2019). Ma chi vincerà il trofeo? La serie si svolgerà al meglio delle cinque partite, con gara 1, 3 ed eventuale gara-5 da disputare sul campo di Perugia, in quanto migliore classificata al termine della regular season.

