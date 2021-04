Perrotta e’ il nuovo presidente della Fondazione Ravello

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Francesco Maria . Nato a Cosenza 53 anni fa,di ItaliaFestival e tesoriere dell’Agis, e’ stato nominato dalRegione Campania Vincenzo De Luca sentito il sindaco del Comune di. Ilcda s’insediera’ a giorni, in tempo per la programmazionenuova edizione del festival estivo.subentra ad Almerina Bove, commissario straordinario, nominata dalDe Luca nel febbraio dello scorso anno per assicurare l’amministrazione e la rappresentanza dell’ente e garantire la continuita’ del funzionamento dello stesso. Dopo piu’ di due anni laha un...