Permesso Maisano: Valentina Nappi ospite della prima puntata, stasera su TV8 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Si chiama Permesso Maisano ed è il nuovo programma condotto da Marco Maisano, al debutto stasera su TV8 alla mezzanotte in punto: ospite della prima puntata è Valentina Nappi. stasera su TV8, in seconda serata, debutta Permesso Maisano, spin-off nato dopo la seconda stagione di Piacere Maisano, premiata da critica e ascolti. Il programma si propone di raccontare la realtà attraverso incontri con donne e uomini che vivono l'attualità in prima linea: giornalisti, scrittori, politici e personalità dello spettacolo e dei social. Non sarà l'ospite - che nella prima puntata sarà ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 14 aprile 2021) Si chiamaed è il nuovo programma condotto da Marco, al debuttosu TV8 alla mezzanotte in punto:su TV8, in seconda serata, debutta, spin-off nato dopo la seconda stagione di Piacere, premiata da critica e ascolti. Il programma si propone di raccontare la realtà attraverso incontri con donne e uomini che vivono l'attualità inlinea: giornalisti, scrittori, politici e personalità dello spettacolo e dei social. Non sarà l'- che nellasarà ...

Advertising

MontiFrancy82 : #PERMESSOMAISANO in prima visione assoluta su TV8, dal 14 aprile, ogni mercoledì, in seconda serata - SMSNEWSOFFICIAL : #PERMESSOMAISANO in prima visione assoluta su TV8, dal 14 aprile, ogni mercoledì, in seconda serata - TV_Italiana : Dopo #NameThatTune. stasera parte su @TV8it #PermessoMaisano: scopriamo di cosa si tratta. - SMSNEWSOFFICIAL : PERMESSO MAISANO in prima visione assoluta su TV8, dal 14 aprile, ogni mercoledì, in seconda serata - zazoomblog : A casa dei vip con Permesso Maisano da domani su Tv8 - #Permesso #Maisano #domani -

Ultime Notizie dalla rete : Permesso Maisano Permesso Maisano: Valentina Nappi ospite della prima puntata, stasera su TV8 Stasera su TV8 , in seconda serata, debutta Permesso Maisano , spin - off nato dopo la seconda stagione di Piacere Maisano , premiata da critica e ascolti. Il programma si propone di raccontare la realtà attraverso incontri con donne e uomini ...

I programmi in tv oggi, 14 aprile 2021: Daydreamer e film 2 Prima TV 00:00 - Permesso Maisano Valentina Nappi Prima TV 01:00 - Scary Movie 3 - Una risata vi seppellirà 02:45 - Coppie che uccidono Ep. 6 Prima TV 03:45 - Coppie che uccidono Ep. 6 18:15 - ...

A casa dei vip con 'Permesso Maisano', dal 14 aprile su Tv8 Il giornalista aretino Marco Maisano torna con un nuovo programma in seconda serata il mercoledì: protagonisti Valentina Nappi, Bruno Vespa, Mara Maionchi, Alba Parietti, Francesco Facchinetti, Oriett ...

Permesso Maisano, il nuovo programma in onda mercoledì 14 aprile su Tv8 Permesso Maisano in onda su Tv8 stasera anticipazioni mercoledì 14 aprile 2021. Chi è l'ospite Valentina Nappi. Dove online, replica in tv.

Stasera su TV8 , in seconda serata, debutta, spin - off nato dopo la seconda stagione di Piacere, premiata da critica e ascolti. Il programma si propone di raccontare la realtà attraverso incontri con donne e uomini ...2 Prima TV 00:00 -Valentina Nappi Prima TV 01:00 - Scary Movie 3 - Una risata vi seppellirà 02:45 - Coppie che uccidono Ep. 6 Prima TV 03:45 - Coppie che uccidono Ep. 6 18:15 - ...Il giornalista aretino Marco Maisano torna con un nuovo programma in seconda serata il mercoledì: protagonisti Valentina Nappi, Bruno Vespa, Mara Maionchi, Alba Parietti, Francesco Facchinetti, Oriett ...Permesso Maisano in onda su Tv8 stasera anticipazioni mercoledì 14 aprile 2021. Chi è l'ospite Valentina Nappi. Dove online, replica in tv.