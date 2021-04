Perché lo stop al vaccino Johnson&Johnson non preoccupa gli esperti (Di mercoledì 14 aprile 2021) AGI – Cosa cambia per l'Italia dopo lo stop del vaccino di J&J? “Non cambia nulla. È una pausa necessaria voluta dall'agenzia americana del farmaco Fda per verificare l'origine dei sei casi di trombosi molto rare e particolari segnalati in Usa su 7 milioni di vaccinati”. È quanto dichiara in un'intervista al Corriere della Sera Nicola Magrini, direttore dell'agenzia del farmaco Aifa. Per poi precisare: “Il sospetto è che siano simili a quelli osservati in Europa su 35 milioni di vaccinati. Sono episodi talmente infrequenti da essere ai limiti della valutabilità” ma “spero ci diano presto il semaforo verde”. Magrini poi riferisce che “siamo in contatto con le agenzie europea Ema e con la Fda” e “confidiamo che si possa riprendere tra pochi giorni dopo l'acquisizione degli elementi necessari per meglio comprendere l'accaduto”. Finora “la Fda ha ... Leggi su agi (Di mercoledì 14 aprile 2021) AGI – Cosa cambia per l'Italia dopo lodeldi J&J? “Non cambia nulla. È una pausa necessaria voluta dall'agenzia americana del farmaco Fda per verificare l'origine dei sei casi di trombosi molto rare e particolari segnalati in Usa su 7 milioni di vaccinati”. È quanto dichiara in un'intervista al Corriere della Sera Nicola Magrini, direttore dell'agenzia del farmaco Aifa. Per poi precisare: “Il sospetto è che siano simili a quelli osservati in Europa su 35 milioni di vaccinati. Sono episodi talmente infrequenti da essere ai limiti della valutabilità” ma “spero ci diano presto il semaforo verde”. Magrini poi riferisce che “siamo in contatto con le agenzie europea Ema e con la Fda” e “confidiamo che si possa riprendere tra pochi giorni dopo l'acquisizione degli elementi necessari per meglio comprendere l'accaduto”. Finora “la Fda ha ...

