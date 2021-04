Perché la firma di Speranza al decreto per curare gli animali con farmaci umani è una bella notizia (Di mercoledì 14 aprile 2021) Da oggi è possibile curare gli animali con i farmaci a uso umano. Perché? Perché fino a ieri i veterinari erano costretti a prescrivere per cani e gatti solamente farmaci realizzati per loro. Che, però (ahinoi), spesso e volentieri avevano dei costi molto più elevati rispetto a quelli “equivalenti” umani (con lo stesso principio attivo). E quindi oggi il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato il decreto, che – dice – porterà le famiglie a “risparmiare fino al 90% dei costi per medicinali”. Il provvedimento adottato prevede che il veterinario possa prescrivere medicinali per uso umano per la cura degli animali domestici “a condizione che tale medicinale contenga il medesimo principio attivo ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Da oggi è possibileglicon ia uso umano.fino a ieri i veterinari erano costretti a prescrivere per cani e gatti solamenterealizzati per loro. Che, però (ahinoi), spesso e volentieri avevano dei costi molto più elevati rispetto a quelli “equivalenti”(con lo stesso principio attivo). E quindi oggi il ministro della Salute Robertohato il, che – dice – porterà le famiglie a “risparmiare fino al 90% dei costi per medicinali”. Il provvedimento adottato prevede che il veterinario possa prescrivere medicinali per uso umano per la cura deglidomestici “a condizione che tale medicinale contenga il medesimo principio attivo ...

