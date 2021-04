Perché Giulio Berruti, fidanzato di Maria Elena Boschi, si è già vaccinato (Di mercoledì 14 aprile 2021) La foto a braccio scoperto, mentre un infermiere di uno dei presidi della Croce Rossa a Roma gli somministra la prima dose di vaccino Astrazeneca. E da quel momento il pandemonio. Giulio Berruti è finito nel mirino delle polemiche per aver ricevuto, nonostante la sua giovane età (36 anni) il prodotto anti-Covid. Il fidanzato di Maria Elena Boschi, però, ha risposto alle critiche e agli attacchi spiegando di non essere solamente un attore. Giulio Berruti e le polemiche per il suo vaccino E su questo, nulla da dire. Come già dichiarato da lui stesso – e come scritto anche sulla sua pagina Wikipedia -, oltre a essere un attore Giulio Berruti è anche un medico iscritto al suo ordine di categoria, ovvero quello degli ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) La foto a braccio scoperto, mentre un infermiere di uno dei presidi della Croce Rossa a Roma gli somministra la prima dose di vaccino Astrazeneca. E da quel momento il pandemonio.è finito nel mirino delle polemiche per aver ricevuto, nonostante la sua giovane età (36 anni) il prodotto anti-Covid. Ildi, però, ha risposto alle critiche e agli attacchi spiegando di non essere solamente un attore.e le polemiche per il suo vaccino E su questo, nulla da dire. Come già dichiarato da lui stesso – e come scritto anche sulla sua pagina Wikipedia -, oltre a essere un attoreè anche un medico iscritto al suo ordine di categoria, ovvero quello degli ...

Advertising

MakeDavero : @sabripillot E poi la tutor (di origine egiziana....!) ha provveduto a cancellare tutta la corrispondenza di Giulio… - luca_Buti1 : RT @saveriolakadima: 1592 giorni per Giulio. Continua la fuffa sulla vicenda #GiulioRegeni. Solo su quella sia chiaro, anche perché nel fra… - maddalena2471 : RT @saveriolakadima: 1592 giorni per Giulio. Continua la fuffa sulla vicenda #GiulioRegeni. Solo su quella sia chiaro, anche perché nel fra… - gano49 : RT @saveriolakadima: 1592 giorni per Giulio. Continua la fuffa sulla vicenda #GiulioRegeni. Solo su quella sia chiaro, anche perché nel fra… - Carmela_oltre : RT @saveriolakadima: 1592 giorni per Giulio. Continua la fuffa sulla vicenda #GiulioRegeni. Solo su quella sia chiaro, anche perché nel fra… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Giulio 'Ma l'ha fatto in diretta?'. Oggi è un altro giorno, Serena Bertone lo annuncia 'così'. E succede qualcosa di unico Ti potrebbe anche interessare: 'Ecco perché l'ho fatto'. Giulio Berruti, vaccinato a 36 anni: l'attore zittisce tutti 'così' Pubblicato il 14 - 04 - 2021 alle ore 07:38. Ultima modifica il 14 - 04 - ...

'Ecco perché l'ho fatto'. Giulio Berruti, vaccinato a 36 anni: l'attore zittisce tutti 'così' ...di Ballando con le Stelle ha ricevuto la prima dose di vaccino contro il Covid perché medico. Berruti è infatti un dentista prima di essere un attore. Dopo aver ricevuto critiche su critiche Giulio ...

Don Giulio, il prete pro gay: “La Chiesa incide anche sulla legge contro l'omotransfobia” LE IENE Ti potrebbe anche interessare: 'Eccol'ho fatto'.Berruti, vaccinato a 36 anni: l'attore zittisce tutti 'così' Pubblicato il 14 - 04 - 2021 alle ore 07:38. Ultima modifica il 14 - 04 - ......di Ballando con le Stelle ha ricevuto la prima dose di vaccino contro il Covidmedico. Berruti è infatti un dentista prima di essere un attore. Dopo aver ricevuto critiche su critiche...