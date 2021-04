Pd | Orlando | ' sì a correnti ma si riapproprino di funzione di formazione politica'

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Sono contento che Goffredo abbia fondato la sua corrente. Sono convinto che il Pd abbia bisogno di. Lo dico in modo provocatorio ma fino a un certo punto. Il problema è se esistono lee non esiste il partito. A quel punto il partito diventa una federazione di". Lo dice Andreaalla presentazione delle Agorà di Goffredo Bettini. "Ma -aggiunge- se c'è un partito che si riappropria delle funzioni dellee della creazione della classe dirigenti, allespetta una ruolo funzionale. Se non lo fa assistiamo all'esternalizzazione di questi processi alle. Io sono per l'internalizzazione. Certo c'è un problema di finanziamenti".

Con il Ministro Orlando stiamo lavorando a riformare le politiche attive. Di fronte allo strapotere ... Quali sono le iniziative in campo per arginare il potere delle correnti e rinnovare il partito?