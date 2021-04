Pd | Bettini | ' senza proporzionale alleanza con M5S diventa strutturale'

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Io sostengo il governo Draghi ma quando sostenevo Conte lui era il premier e l'operazione dicon i 5 Stelle, l'avevamo decisa tutti insieme. Ma non abbiamo mai pensato a unae invece ora puòrlo se si va su una legge elettorale maggioritaria e non". Lo dice Goffredoalla presentazione delle Agorà.

"Ho visto certa attenzione" sul passaggio del Manifesto" delle Agorà di Goffredolegato alla caduta del Conte 2, "penso, come altri, che il governo Conte sia caduto per ...di puntellare...Un governo cadutomai aver ricevuto la sfiducia in Parlamento e vista anche la popolarità di ... Lo dice Enrico Gasbarra alla presentazione del manifesto Le Agorà, promosso da GoffredoRoma, 14 apr. (Adnkronos) - "Io sostengo il governo Draghi ma quando sostenevo Conte lui era il premier e l'operazione di alleanza con i 5 Stelle, l'avevamo decisa tutti insieme. Ma non abbiamo mai pe ...Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Ho visto certa attenzione" sul passaggio del Manifesto" delle Agorà di Goffredo Bettini legato alla caduta del Conte ... di queste scosse si è scelto di puntellare senza ...