Pd: Bettini, ‘da telefoni bianchi passi al neorealismo, alla strada’ (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. (Adnkronos) – “Il Pd torni alla realtà, passi dai telefoni bianchi al neorealismo, dalla globalizzazione alla strada, all’Italia vera. E ci si accorgerà che la disuguaglianza è una battaglia del futuro come lo è quella ambientale”. Lo dice Goffredo Bettini alla presentazione delle Agorà. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. (Adnkronos) – “Il Pd tornirealtà,daial, dglobalizzazionestrada, all’Italia vera. E ci si accorgerà che la disuguaglianza è una battaglia del futuro come lo è quella ambientale”. Lo dice Goffredopresentazione delle Agorà. L'articolo CalcioWeb.

