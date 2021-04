Paziente inglese guarisce dal cancro senza cure: aveva fatto il vaccino per sconfiggere il Covid (Di mercoledì 14 aprile 2021) Al momento è solo un’ipotesi. Ma già semina speranze in tutto il mondo. Pare, infatti, che infezione da Coronavirus e vaccino anti-Covid possano innescare addirittura una reazione antitumorale. È la storia di un 61enne della Cornovaglia colpito da linfoma di Hodgkin, i cui esami post-ricovero (per Covid) hanno evidenziato un notevole miglioramento. Secondo il British Journal of Hematology, il Paziente è guarito prima di sottoporsi a chemioterapia. Un quasi miracolo, dal momento che la remissione spontanea di questo tipo di cancro si verifica con una frequenza eccezionalmente rara. Ne sono stati documentati solo pochissimi casi in tutto il mondo, addirittura uno ogni 100mila. I medici: «Possibile reazione indotta dal Covid» Il Paziente è rimasto ricoverato per 11 ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 14 aprile 2021) Al momento è solo un’ipotesi. Ma già semina speranze in tutto il mondo. Pare, infatti, che infezione da Coronavirus eanti-possano innescare addirittura una reazione antitumorale. È la storia di un 61enne della Cornovaglia colpito da linfoma di Hodgkin, i cui esami post-ricovero (per) hanno evidenziato un notevole miglioramento. Secondo il British Journal of Hematology, ilè guarito prima di sottoporsi a chemioterapia. Un quasi miracolo, dal momento che la remissione spontanea di questo tipo disi verifica con una frequenza eccezionalmente rara. Ne sono stati documentati solo pochissimi casi in tutto il mondo, addirittura uno ogni 100mila. I medici: «Possibile reazione indotta dal» Ilè rimasto ricoverato per 11 ...

Advertising

SecolodItalia1 : Paziente inglese guarisce dal cancro senza cure: aveva fatto il vaccino per sconfiggere il Covid… - franco67238399 : Chi è Mary Scully, il primo medico inglese che ha collegato i rari trombi ad AstraZeneca - forzaroma : #Smalling, il paziente inglese della Roma: 18 assenze e il ritorno in campo è un’incognita #ASRoma - GaetanoRizzo18 : @BarneyGumble_IT @Axen0s Sono stati ingoiati in ovuli dal paziente inglese che ha preso la variante brasiliana - robymes : @pietroraffa Interstellar L'uomo dei sogni Il paziente inglese -