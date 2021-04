Patuanelli, scostamento 40 mld per garantire tenuta Paese (Di mercoledì 14 aprile 2021) "Lo scostamento di ulteriori 40 miliardi è fondamentale per lenire le sofferenze di migliaia di piccole e medie imprese con ulteriori interventi a sostegno dell'economia reale e per garantire la ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 aprile 2021) "Lodi ulteriori 40 miliardi è fondamentale per lenire le sofferenze di migliaia di piccole e medie imprese con ulteriori interventi a sostegno dell'economia reale e perla ...

Ultime Notizie dalla rete : Patuanelli scostamento Patuanelli, scostamento 40 mld per garantire tenuta Paese "Lo scostamento di ulteriori 40 miliardi è fondamentale per lenire le sofferenze di migliaia di piccole ... Lo dichiara il ministro per le Politiche Agricole Stefano Patuanelli dopo il Cdm tenutosi ...

