Patrizia De Blanck: “Così sto preparando mia figlia Giada alla mia morte” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Paura di morire. Perché la sua Giada rimarrebbe sola. Stiamo parlando della contessa Patrizia De Blanck che, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ha confessato di essere assillata all’idea della morte perchè, appunto, non vuole lasciare sola la figlia con cui ha un forte legame, come si è visto anche nei mesi che ha trascorso al Grande Fratello Vip. “Non penso alla mia morte, ma al dolore che proverà lei quando non ci sarò più io. Ho più di 80 anni, cerco di prepararla alla mia morte“, ha confidato la contessa precisando di non avere alcun problema di salute ma di sentire il peso della sua età. Struggente la risposta della figlia, in collegamento a sua volta: “Mi proteggerai per sempre, come hai già ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Paura di morire. Perché la suarimarrebbe sola. Stiamo parlando della contessaDeche, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ha confessato di essere assillata all’idea dellaperchè, appunto, non vuole lasciare sola lacon cui ha un forte legame, come si è visto anche nei mesi che ha trascorso al Grande Fratello Vip. “Non pensomia, ma al dolore che proverà lei quando non ci sarò più io. Ho più di 80 anni, cerco di prepararlamia“, ha confidato la contessa precisando di non avere alcun problema di salute ma di sentire il peso della sua età. Struggente la risposta della, in collegamento a sua volta: “Mi proteggerai per sempre, come hai già ...

