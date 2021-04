Patrick Zaki, Senato approva mozione per cittadinanza italiana (Di mercoledì 14 aprile 2021) Patrick Zaki, avviato l’iter per conferire la cittadinanza allo studente egiziano di Bologna detenuto da oltre un anno senza processo Patrick Zaki (foto social)Per conferire la cittadinanza italiana a Patrick Zaki, oggi il Senato con 208 voti favorevoli ha approvato la mozione del Pd e del Movimento 5 Stelle. 33 sono stati gli astenuti tra cui qualcuno di Fratelli d’Italia. Il fine del riconoscimento della cittadinanza al giovane egiziano studente a Bologna e ancora detenuto in Egitto, è quello di consentire la sua liberazione. Sulla decisione del Senato ha espresso soddisfazione Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 14 aprile 2021), avviato l’iter per conferire laallo studente egiziano di Bologna detenuto da oltre un anno senza processo(foto social)Per conferire la, oggi ilcon 208 voti favorevoli hato ladel Pd e del Movimento 5 Stelle. 33 sono stati gli astenuti tra cui qualcuno di Fratelli d’Italia. Il fine del riconoscimento dellaal giovane egiziano studente a Bologna e ancora detenuto in Egitto, è quello di consentire la sua liberazione. Sulla decisione delha espresso soddisfazione Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International ...

