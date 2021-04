Patrick Zaki, il Senato approva la mozione per la cittadinanza italiana: l’annuncio a Palazzo Madama – Video (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il Senato ha approvato con 208 voti favorevoli, nessun contrario e 33 astenuti l’ordine del giorno unitario che impegna il governo ad avviare tempestivamente le necessarie verifiche per concedere la cittadinanza italiana a Patrick Zaki, detenuto da oltre un anno in Egitto, e a intraprendere ogni ulteriore iniziativa presso le autorità egiziane per sollecitare l’immediata liberazione. Ecco il momento dell’annuncio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ilhato con 208 voti favorevoli, nessun contrario e 33 astenuti l’ordine del giorno unitario che impegna il governo ad avviare tempestivamente le necessarie verifiche per concedere la, detenuto da oltre un anno in Egitto, e a intraprendere ogni ulteriore iniziativa presso le autorità egiziane per sollecitare l’immediata liberazione. Ecco il momento del. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

fattoquotidiano : Liliana Segre andrà in Senato per votare la mozione per la cittadinanza a Patrick Zaki: “L’Italia faccia il possibi… - meb : La battaglia per la libertà di #PatrickZaki non ha colore politico. Con la mozione in Senato per concedergli la cit… - TgLa7 : Via libera dall'Aula del Senato alla cittadinanza italiana a Patrick #Zaki, lo studente agli arresti dal 7 febbrai… - AccettoAnna : RT @CalaminiciM: Patrick Zaki, cittadino italiano!Talvolta succedono anche cose buone! Evviva! - stefanocosta152 : RT @europaverde_it: I gesti che contano. Gli esempi che valgono più di tante parole. Liliana Segre, tra i firmatari della mozione per il… -