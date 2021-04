'Patrick Zaki cittadino italiano', sì dal Senato. Sereni: 'Può essere controproducente' (Di mercoledì 14 aprile 2021) Zaki, dal consiglio comunale l'appello al governo: 'Sì alla cittadinanza italiana' 8 marzo 2021 Zaki, una nuova udienza. Letta, Pd: 'La speranza nello sguardo di tutti noi' 5 aprile 2021 Altra udienza ... Leggi su bolognatoday (Di mercoledì 14 aprile 2021), dal consiglio comunale l'appello al governo: 'Sì alla cittadinanza italiana' 8 marzo 2021, una nuova udienza. Letta, Pd: 'La speranza nello sguardo di tutti noi' 5 aprile 2021 Altra udienza ...

Advertising

meb : La battaglia per la libertà di #PatrickZaki non ha colore politico. Con la mozione in Senato per concedergli la cit… - fattoquotidiano : Liliana Segre andrà in Senato per votare la mozione per la cittadinanza a Patrick Zaki: “L’Italia faccia il possibi… - TgLa7 : Via libera dall'Aula del Senato alla cittadinanza italiana a Patrick #Zaki, lo studente agli arresti dal 7 febbrai… - domenicoabate4 : RT @domenicoabate4: Senato, ok alla cittadinanza italiana a Patrick Zaki. Liliana Segre in Aula: qui per un innocente in prigione https://t… - giannileft : RT @LilianaArmato: Patrick #haQuestoDiSpeciale: la forze di chi resiste alle torture, alle sofferenze, alle ingiustizie, alla violazione de… -