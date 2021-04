Parte la campagna crowdfunding di “Caserta Decide!”: l’obiettivo è una città più verde (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Parte la campagna di crowdfunding di Caserta Decide! A poche settimane dall’avvio della campagna di tesseramento, avviata anche una campagna di raccolta fondi da Parte del movimento civico Casertano. Il movimento si appella all’aiuto di tutti i cittadini per concretizzare il progetto di una Caserta diversa: una Caserta più verde, più democratica, in cui gli spazi pubblici siano affidati ai cittadini e alle cittadine per costruire nuove forme di economia e Partecipazione; una Caserta in cui restare e non da cui scappare. “La politica ha dei costi e un movimento civico appena nato come il nostro ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoladidiA poche settimane dall’avvio delladi tesseramento, avviata anche unadi raccolta fondi dadel movimento civicono. Il movimento si appella all’aiuto di tutti i cittadini per concretizzare il progetto di unadiversa: unapiù, più democratica, in cui gli spazi pubblici siano affidati ai cittadini e alle cittadine per costruire nuove forme di economia ecipazione; unain cui restare e non da cui scappare. “La politica ha dei costi e un movimento civico appena nato come il nostro ...

Caserta – Parte la campagna di crowdfunding di Caserta Decide! A poche settimane dall'avvio della campagna di tesseramento, avviata anche una campagna di raccolta fondi da parte del movimento civico ...

