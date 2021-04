Parma, stagione finita per Cyprien: il comunicato ufficiale (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il Parma perde Wylan Cyprien fino alla prossima stagione: è arrivato l’esito degli accertamenti clinici Il Parma dovrà fare a meno di Wylan Cyprien nel finale di stagione. Il comunicato ufficiale del club gialloblù sulle condizioni del centrocampista. «Wylan Cyprien è stato sottoposto oggi a Lione, dal Prof B. Cottet e in presenza dello staff sanitario del Parma Calcio, ad un intervento di tenotomia dell’adduttore lungo sinistro. L’operazione si è svolta come da programma. L’atleta verrà dimesso domani per iniziare la terapia che prevede una prognosi di 3 mesi per la ripresa agonistica». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ilperde Wylanfino alla prossima: è arrivato l’esito degli accertamenti clinici Ildovrà fare a meno di Wylannel finale di. Ildel club gialloblù sulle condizioni del centrocampista. «Wylanè stato sottoposto oggi a Lione, dal Prof B. Cottet e in presenza dello staff sanitario delCalcio, ad un intervento di tenotomia dell’adduttore lungo sinistro. L’operazione si è svolta come da programma. L’atleta verrà dimesso domani per iniziare la terapia che prevede una prognosi di 3 mesi per la ripresa agonistica». L'articolo proviene da Calcio News 24.

