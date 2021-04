Parma alla Ribalta: il nuovo segnale di Krause, più ambizioso che mai (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il nuovo Parma di Krause prende forma. Dopo l’arrivo di Jaap Kalma ecco Javier Ribalta: il presidente americano non molla ma rilancia Un nuovo direttore dell’area tecnica per puntare sempre più in grande. Perché il Parma di Kyle Krause non si ferma, nonostante una retrocessione quasi annunciata. Ora arrivano gli scontri diretti e non è ancora detta l’ultima parola ma il progetto del Parma americano, comunque vada a finire questa stagione, non si fermerà. Che sia Serie A o Serie B, il numero uno del club ducale non ha intenzione di tirare in barca. Nella sua prima stagione ha investito tanto. I crociati in caso di salvezza dovranno sborsare fino a 73 milioni di euro, meno solo della Juventus che arriva a 73,5 milioni. Tanti colpi di mercato interessanti ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ildiprende forma. Dopo l’arrivo di Jaap Kalma ecco Javier: il presidente americano non molla ma rilancia Undirettore dell’area tecnica per puntare sempre più in grande. Perché ildi Kylenon si ferma, nonostante una retrocessione quasi annunciata. Ora arrivano gli scontri diretti e non è ancora detta l’ultima parola ma il progetto delamericano, comunque vada a finire questa stagione, non si fermerà. Che sia Serie A o Serie B, il numero uno del club ducale non ha intenzione di tirare in barca. Nella sua prima stagione ha investito tanto. I crociati in caso di salvezza dovranno sborsare fino a 73 milioni di euro, meno solo della Juventus che arriva a 73,5 milioni. Tanti colpi di mercato interessanti ...

Advertising

acmilan : ?? Non perderti la conferenza del Mister alla vigilia della trasferta di Parma, LIVE sull’AC Milan Official App ??… - VAZN_IT : Allargherei il concetto a tutto ciò che Cassano dice (o fatto scrivere alla moglie) partendo dal Tweet contro Donad… - rep_parma : Ospedale di Trento: la sentenza del Consiglio di Stato non sorride alla Pizzarotti [aggiornamento delle 16:44] - unipr : #Mieloma multiplo, “Translational #Research #Grant” a un progetto #unipr: il premio conferito alla #ricerca present… - Calcio_Casteddu : ???? Altra giornata di lavoro per i rossoblù 3?? Mancano tre giorni alla gara con i gialloblù ? Il report di oggi… -